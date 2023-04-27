Україна та Японія почнуть співпрацю у сфері кіберзахисту, - Федоров
Україна та Японія підписали тристоронній меморандум, який дозволить розпочати діджитал-співпрацю між країнами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єр-міністра Михайла Федорова в Telegram.
За його словами, співпраця країн буде сфокусована на сфері кіберзахисту. Це дозволить ще краще захистити українські об’єкти критичної інфраструктури.
"Японія має досвід та експертизу якісної протидії кібератакам. Також домовились обмінюватися найкращими IT-практиками та цифровими рішеннями. Зі свого боку ділитимемося досвідом швидкого запуску онлайн-послуг та підходом mobile first. Японія тільки на початку цього шляху. Півтора року тому японці заснували Міністерство цифровізації", - написав Федоров.
Наразі Японія провела модернізацію держреєстри та запустила пластиковий документ "My Number Card". Ним у країні користується вже понад 96 мільйонів людей - це 76% населення країни. Документ дозволяє верифікувати людину, щоб швидко отримати держпослуги або сплатити податки онлайн.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що уряд Японії планує спрямувати в Україну 3,5 млрд доларів прямої бюджетної підтримки протягом 2023 року. Ці кошти дозволять профінансувати пріоритетні, зокрема соціальні та гуманітарні видатки.
Також раніше ми писали, що японське державне агентство JICA надасть Україні 400 млн доларів безповоротної допомоги в рамках Програми екстреного відновлення, направленої на критичну інфраструктуру. Угоду підписали представники JICA та Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
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