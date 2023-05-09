Вперше у Азії. Японія підтвердила намір відкрити офіс НАТО в країні
Японія працює над відкриттям офісу зв'язку НАТО у Токіо. Він може стати першим офісом Північноатлантичного альянсу в Азії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла Японії в США Кодзі Томіти, яку приводить CNA.
Томіта зробив коментар на заході, організованому Національним прес-клубом у Вашингтоні, коли його запитали про звіт, в якому йшлося про те, що НАТО планує відкрити перший в Азії офіс.
"Те, що ви згадали - це одна з речей, над якою ми працюємо, щоб зміцнити наше партнерство", - сказав посол Японії.
Раніше повідомлялося, що офіс зв'язку має відкритися наступного року і дозволить вести переговори з партнерами НАТО з безпеки, такими як Південна Корея, Австралія та Нова Зеландія з урахуванням геополітичних викликів з боку Китаю та Росії.
У НАТО заявили, що не будуть вдаватися до подробиць поточних обговорень союзників по Альянсу.
Нагадаємо, що Україна просить Японію надати обладнання для глушіння російських безпілотників для покращення захисту цивільної інфраструктури.
Україна та Японія підписали тристоронній меморандум, який дозволить розпочати діджитал-співпрацю між країнами.
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