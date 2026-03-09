Вперше з 2024 року: ЗСУ за місяць відбили більше території, ніж захопив ворог, - Сирський

За словами головкома, Сили оборони України намагаються перехопити оперативну ініціативу і змусити росіян грати за їхніми правилами.

"Вперше із 2024 року, коли ми проводили Курську наступальну операцію, наші війська за місяць відновили контроль над більшою площею української землі, аніж за той самий час захопив ворог", - заявив Сирський.

Він уточнив, що такі результати обговорювалися під час робочої наради за підсумками діяльності ЗСУ у лютому.

Зокрема, українські війська продовжують контрнаступальну операцію на Олександрівському напрямку. Там підрозділи Десантно-штурмових військ за місяць повернули під контроль 285,6 кв. км території.

Загалом із початку операції Сили оборони відновили контроль над понад 400 кв. км української землі.

Сирський додав, що українські захисники стримують ворога і на багатьох інших напрямках "та подекуди мають просування вперед".

Попри кількісну перевагу майже втричі, ворог змушений переносити дати своїх запланованих операцій, латати дірки в обороні та перекидати війська з інших напрямків, повідомив головком.