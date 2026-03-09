Впервые с 2024 года: ВСУ за месяц отбили больше территории, чем захватил враг, - Сырский

По словам главкома, Силы обороны Украины пытаются перехватить оперативную инициативу и заставить россиян играть по их правилам.

"Впервые с 2024 года, когда мы проводили Курскую наступательную операцию, наши войска за месяц восстановили контроль над большей площадью украинской земли, чем за то же время захватил враг", - заявил Сырский.

Он уточнил, что такие результаты обсуждались во время рабочего совещания по итогам деятельности ВСУ в феврале.

В частности, украинские войска продолжают контрнаступательную операцию на Александровском направлении. Там подразделения Десантно-штурмовых войск за месяц вернули под контроль 285,6 кв. км территории.

Всего с начала операции Силы обороны восстановили контроль над более 400 кв. км украинской земли.

Сырский добавил, что украинские защитники сдерживают врага и на многих других направлениях "и кое-где имеют продвижение вперед".

Несмотря на количественное преимущество почти втрое, враг вынужден переносить даты своих запланированных операций, латать дыры в обороне и перебрасывать войска с других направлений, сообщил главком.