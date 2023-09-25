Вперше з 1904 року. Після ліквідації Соколова ЗМІ згадують смерті інших командувачів флотом РФ

ЗМІ наголошує, що ліквідація командувача ЧФ РФ Віктора Соколова у Севастополі 22 вересня - це перший випадок з часів Русько-Японської війни, яка тривала у 1904-1905 роках, та другий випадок взагалі в історії російських військово-морських сил, коли командувач флоту загинув під час бойових дій.

Востаннє це відбулось у 1904 році, коли загинув віце-адмірал Степан Макаров. Що цікаво, він перебував у цьому статусі лише з 1 лютого до 31 березня, а реально командував тільки з 24 лютого, бо майже місяць добирався до Порт-Артуру. Командувача загинув на борту броненосця "Петропавловск", який підірвався на міні. Тоді він повів загін кораблів через мінне поле про існування якого знав.

З того часу командувачі флотом РФ не гинули. Командувач Другої тихоокеанської ескадри Зіновій Рожественський хоч і отримав поранення, але помер вже у 1909 році в Санкт-Петербурзі.

За часи обох світових воєн жодний командувач російським флотом не загинув. Тільки у 1943 році командувач ескадрою Балтійського флоту Валентин Дрозд загинув під час обстрілу - тоді його автомобіль провалився під лід на льодовій трасі.

"Але існує ще одна історична паралель, яка до того ж значно ближча. Під час Кримської війни 5 жовтня 1854 союзні війська здійснили перше бомбардування Севастополя в результаті якого загинув один з керівників оборони міста, начальник штабу флоту Владімир Корнилов", - зазначає Defense Express.

Окрім того, у 1855 році загинув адмірал Павел Нахімов, якого на той момент призначили командиром Севастопольського порту та тимчасовим військовим губернатором міста. До цього він був командувачем Чорноморської ескадри.

Також нагадаємо, що тоді оборона Севастополя завершилась затопленням кораблів у бухті Севастополя та здачею міста.

Атака на штаб РФ у Севастополі

22 вересня по штабу Чорноморського флоту РФ було завдано ракетного удару. У СтратКомі ЗСУ підтвердили, що за атакою стояли українські захисники. За даними іноземних ЗМІ, Україна використала для цієї атаки ракети Storm Shadow.

Сьогодні у Силах спецоперацій повідомили, що в ході спецоперації було ліквідовано 34 офіцери, серед них командувач ЧФ Росії. Ще 105 окупантів отримали поранення.

Більше про атаку можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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