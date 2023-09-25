Впервые с 1904 года. После ликвидации Соколова СМИ вспоминают смерти других командующих флотом РФ

СМИ отмечает, что ликвидация командующего ЧФ РФ Виктора Соколова в Севастополе 22 сентября - это первый случай со времен Русско-Японской войны, которая длилась в 1904-1905 годах, и второй случай вообще в истории российских военно-морских сил, когда командующий флотом погиб под время боевых действий.

В последний раз это произошло в 1904 году, когда погиб вице-адмирал Степан Макаров. Что интересно, он находился в этом статусе только с 1 февраля по 31 марта, а реально командовал только с 24 февраля, потому что почти месяц добирался в Порт-Артур. Командующего погиб на борту броненосца "Петропавловск", который взорвался на мине. Тогда он повел отряд кораблей через минное поле о существовании которого он знал.

С тех пор командующие флотом РФ не гибли. Командующий Второй тихоокеанской эскадрой Зиновий Рожественский хоть и получил ранение, но умер уже в 1909 году в Санкт-Петербурге.

За время обеих мировых войн ни один командующий российским флотом не погиб. Только в 1943 году командующий эскадрой Балтийского флота Валентин Дрозд погиб во время обстрела - тогда его автомобиль провалился под лед на ледовой трассе.

"Но существует еще одна историческая параллель, которая к тому же значительно ближе. Во время Крымской войны 5 октября 1854 года союзные войска осуществили первую бомбардировку Севастополя в результате которого погиб один из руководителей обороны города, начальник штаба флота Владимир Корнилов", - отмечает Defense Express.

Кроме того, в 1855 году погиб адмирал Павел Нахимов, которого на тот момент назначили командиром Севастопольского порта и временным военным губернатором города. До этого он был командующим Черноморской эскадрой.

Также напомним, что оборона Севастополя завершилась затоплением кораблей в бухте Севастополя и сдачей города.

Атака на штаб РФ в Севастополе

22 сентября по штабу Черноморского флота РФ был нанесен ракетный удар. В Страткоме ВСУ подтвердили, что за атакой стояли украинские защитники. По данным иностранных СМИ, Украина использовала для этой атаки ракеты Storm Shadow.

Сегодня в Силах спецопераций сообщили, что в ходе спецоперации было ликвидировано 34 офицера, в том числе командующего ЧФ России. Еще 105 оккупантов получили ранения.

Больше об атаке можете узнать в материале РБК-Украина.

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