"Впаде мені прямо в руки": Трамп анонсував швидкий крах режиму на Кубі

Уряд Куби може піти на угоду зі Сполученими Штатами та припинити своє існування у нинішньому вигляді вже найближчим часом.
Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За даними видання, американський лідер переконаний, що політична ситуація на острові досягла критичної точки.
За його словами, офіційна Гавана наразі вкрай зацікавлена у налагодженні діалогу з Вашингтоном.
"Куба, до речі, скоро впаде... Вони так сильно хочуть укласти угоду", - підкреслив Трамп.
Він додав, що спостерігав за ситуацією в цій країні протягом 50 років, і зараз вона "впала йому прямо в руки".
Для реалізації стратегії щодо Куби президент планує залучити державного секретаря Марко Рубіо. Трамп наголосив, що це питання є одним із пріоритетних, хоча наразі основна увага адміністрації зосереджена на Ірані.
"Я збираюся поставити туди Марко, і ми побачимо, як це спрацює. Ми зараз справді зосереджені на цьому", - пояснив очільник Білого дому.
Трамп також зауважив, що процес повернення американських кубинців додому є "питанням часу", але адміністрація уникає надмірного поспіху, щоб запобігти негативним наслідкам.
Нагадаємо, раніше Дональд Трамп вже зробив низку кроків для посилення тиску на Гавану. Зокрема, він повернув Кубу до списку держав-спонсорів тероризму, що суттєво обмежило фінансові операції острова. На тлі цього криза між країнами продовжує загострюватися.
Попри те, що Трамп заявляв про готовність до "дружнього захоплення" через економічні інструменти, кубинська влада демонструє опір. Так, офіційна Гавана вже відкинула заклики Трампа, наголосивши, що на жодну "угоду" під тиском не піде.
Водночас президент Куби виступив із заявою щодо переговорів, зазначивши умови, за яких діалог із Вашингтоном взагалі можливий.