"Впаде мені прямо в руки": Трамп анонсував швидкий крах режиму на Кубі

Прогнози щодо зміни режиму

За даними видання, американський лідер переконаний, що політична ситуація на острові досягла критичної точки.

За його словами, офіційна Гавана наразі вкрай зацікавлена у налагодженні діалогу з Вашингтоном.

"Куба, до речі, скоро впаде... Вони так сильно хочуть укласти угоду", - підкреслив Трамп.

Він додав, що спостерігав за ситуацією в цій країні протягом 50 років, і зараз вона "впала йому прямо в руки".

Призначення Марко Рубіо

Для реалізації стратегії щодо Куби президент планує залучити державного секретаря Марко Рубіо. Трамп наголосив, що це питання є одним із пріоритетних, хоча наразі основна увага адміністрації зосереджена на Ірані.

"Я збираюся поставити туди Марко, і ми побачимо, як це спрацює. Ми зараз справді зосереджені на цьому", - пояснив очільник Білого дому.

Трамп також зауважив, що процес повернення американських кубинців додому є "питанням часу", але адміністрація уникає надмірного поспіху, щоб запобігти негативним наслідкам.