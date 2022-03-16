UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Возможны лишь при диалоге президентов. Подоляк назвал главные позиции Украины

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Во время переговоров Украина требует от России гарантии безопасности, прекращении огня и полного вывода войск. Как отметил советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк, достичь этого можно лишь при встрече лидеров стран.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Подоляка в интервью американскому каналу PBS

"Наша позиция на переговорах вполне конкретная – юридически выверенные гарантии безопасности; прекращение огня; вывод российских войск. Все это возможно только за прямого диалога глав Украины и РФ",- пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина не намерена принимать шведскую или австрийскую модель нейтралитета во время переговоров с агрессором. Между тем в России поддерживают инициативу Израиля и Турции относительно посредничества в переговорах с Украиной.

Война России против Украины продолжается двадцать один день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаРоссийская Федерация