Только украинская. У Зеленского отвергли шведскую и австрийскую модели нейтралитета

Украина не будет соглашаться на шведскую или австрийскую модель нейтралитета на переговорах с Россией. Такая модель может быть только украинской с четкими обязательствами гарантов активно воевать на стороне Киева в случае нового российского вторжения.

"Безусловно, мы понимаем попытку наших партнеров остаться инициативной стороной в переговорном процессе. Отсюда слова о шведской или австрийской моделях нейтралитета. Но Украина сейчас пребывает в состоянии прямой войны с РФ. Поэтому модель может быть только украинской и только про юридически выверенные гарантии безопасности. И никаких других моделей или вариантов", - отметил Подоляк.

По его словам, это означает, что Украина должна получить абсолютные гарантии безопасности, при которых гаранты не будут стоять в стороне в случае нападения на Украину, а будут принимать активное участие в конфликте на ее стороне.

"И, во-вторых, Украина больше не хочет зависеть от бюрократических процедур, которые позволяют или не позволяют закрывать небо от тех же крылатых ракет. Нам нужны прямые и жесткие гарантии того, что небо обязательно будет закрыто", - подчеркнул Подоляк.

Он также добавил, что Украина никогда не была милитаристским государством и не нападала на соседей, в отличие от России.