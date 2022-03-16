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Можливі лише при діалозі президентів. Подоляк назвав головні позиції України

Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Під час переговорів Україна вимагає від Росії гарантії безпеки, припинення вогню та повне виведення військ. Натомість як зауважив, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, досягти цього можна лише при зустрічі лідерів країн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Подоляка в інтерв'ю американському каналу PBS

"Наша позиція на переговорах цілком конкретна – юридично вивірені гарантії безпеки; припинення вогню; виведення російських військ. Все це можливе лише за прямого діалогу глав України та РФ",- пише Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна не має наміру приймати шведську або австрійську модель нейтралітету під час переговорів з агресором. Тим часом у Росії підтримують ініціативу Ізраїлю і Туреччини щодо посередництва в переговорах з Україною.

Війна Росії проти України триває двадцять один день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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