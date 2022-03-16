В РФ поддерживают инициативу Израиля и Турции о посредничестве в переговорах с Украиной
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия поддерживает инициативу Израиля и Турции о посредничестве в переговорах с Украиной. В то же время он подчеркнул, что РФ не хочет видеть посредниками страны, которые ввели санкции против нее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
По словам Лаврова, "коллеги из Швейцарии" обратились в МИД России с предложением стать посредниками в переговорном процессе.
"РФ не готова рассматривать предложения о посредничестве в переговорах с Украиной от стран, которые присоединились к антироссийским санкциям", - акцентировал Лавров.
Он также добавил, что Россия позитивно рассматривает аналогичные предложения Израиля и Турции.
Напомним, Израиль ранее согласился выступить посредником между Украиной и Россией на переговорах.
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