Возможности есть. Данилов не исключил точечные удары по России в ответ на нападение

По словам Данилова, у Украины есть четкое понимание того, как она будет действовать в случае полномасштабного вторжения со стороны Российской Федерации.

"Имеем ли мы возможности - возможности у нас есть. Хватает ли нам этих возможностей - возможно, мы слабее, чем армия РФ, но это не значит, что мы не будем воевать. Более того, у нас есть то, чего нет в России. И мы это знаем, и мы это понимаем", - отметил секретарь СНБО.

В то же время Данилов добавил, что в случае возможной войны с Россией - Украина может рассчитывать на поддержку со стороны своих союзников.

"В случае наступления мы будем сражаться. Будем ли просить о помощи? Да, будем. Будут ли нам ее давать - учитывая, сколько обязательств взяли на себя все страны, они должны это выполнить. В них так же есть избиратели, есть люди, которые понимают, что происходит в мире", - добавил секретарь СНБО.