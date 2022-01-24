RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Можливості є. Данілов не виключив точкові удари по Росії у відповідь на напад

Автор: Сергій Пишкін

Секретар РНБО Олексій Данілов не заперечує точкові удари по Російській Федерації, якщо вона вдасться до повномасштабного вторгнення на нашу територію. Для такої відповіді в України "є можливості".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для "BBC News Україна".

За словами Данілова, в України є чітке розуміння того, як вона діятиме у разі повномасштабного вторгнення з боку Російської Федерації.

"Чи маємо ми можливості - можливості у нас є. Чи вистачає нам цих можливостей - можливо, ми слабші, ніж армія РФ, але це не значить, що ми не будемо воювати. Більше того, у нас є те, чого немає в Росії. І ми це знаємо, і ми це розуміємо", - відзначив секретар РНБО.

Водночас Данілов додав, що у разі можливої війни з Росією - Україна може розраховувати на підтримку з боку своїх союзників.

"У разі наступу ми будемо битися. Чи будемо просити про допомогу? Так, будемо. Чи будуть нам її давати - враховуючи, скільки зобов'язань взяли на себе всі країни, вони мають це виконати. В них так само є виборці, є люди, які розуміють, що відбувається у світі", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Данілов розкритикував відмову Заходу від превентивних санкцій проти Росії на тлі загрози вторгнення до України.

Також раніше в інтерв'ю The Washington Post президент України Володимир Зеленський назвав один з можливих сценаріїв вторгнення Росії і допустив можливість окупації Харкова. Втім, секретар РНБО відзначив, що слова голови країни були пересмикнуті.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБООлексій Данілов