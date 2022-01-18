ru ua
Вт, 18 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Возможность остановить "Северный поток-2" - единственный рычаг влияния на Россию, - Псаки

Новина українською →
Вторник 18 января 2022 20:34
Возможность остановить "Северный поток-2" - единственный рычаг влияния на Россию, - Псаки Фото: прессекретарь Госдепартамента США Дженнифер Псаки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Соединенных Штатах Америки считают возможность остановки "Северного потока -2" - единственным рычагом влияния на Российскую федерацию. Сейчас сертификация трубопровода была остановлена.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря Госдепартамента США Дженнифер Псаки.

В ответ на вопрос, имеют ли США гарантии от Германии, что "Северный поток-2" будет остановлен в случае вторжения на территорию Украины со стороны России, Псаки отметила, что сертификация газопровода и так приостановлена.

"И мы продолжаем считать, что остановка трубопровода "Северный поток-2" является действенным инструментом, с помощью которого мы можем давить на Россию сейчас", - заявила Псаки.

Напомним, заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что в случае новой агрессии России против Украины - запуск "Северного потока-2" усложнится.

Между тем США и Германия работают над возможностью задержки запуска "Северного потока-2".

Отметим, в прошлом году Германия приостановила сертификацию газопровода. Позже в Берлине назвали причину такого решения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Украина
NEWS
Список профессий существенно сократят. Зеленский ответил на петицию о воинском учете женщин
Список профессий существенно сократят. Зеленский ответил на петицию о воинском учете женщин
DAILY
Пенсии, налоги, СБУ и олигархи. Какие планы у депутатов Рады на 2022 год
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пенсии, налоги, СБУ и олигархи. Какие планы у депутатов Рады на 2022 год