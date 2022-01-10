В Германии объяснили приостановку сертификации "Северного потока-2"

Сертификацию газопровода "Северный поток-2" приостановили, поскольку он не соответствует требованиям Евросоюза. Вместе с тем, вопрос о запуске проекта имеет геополитический характер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Германии Анналену Бербок в интервью итальянской газете La Stampa .

По ее словам, правительство страны прописало в соглашении о коалиции, что все энергетические проекты в Германии должны соответствовать европейским требованиям, и, в том числе и "Северный поток-2".

"В это время это не так, поэтому процесс сертификации прекращен", - пояснила Бербок.

Также глава МИД Германии заявила, что политическая ответственность состоит в том, "чтобы каждый житель Европы, независимо от уровня доходов, мог позволить себе электричество и отопление".

"Поэтому важно укрепить европейскую энергетическую независимость", - добавила Бербок.