Можливість зупинити "Північний потік-2" - єдиний важель впливу на Росію, - Псакі

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прессекретаря Держдепартаменту США Дженніфер Псакі.

У відповідь на питання, чи мають США гарантії від Німеччини, що "Північний потік-2", буде зупинено у разі вторгнення на територію України з боку Росії, Псакі відзначила, що сертифікація газопроводу й так призупинена.

"І ми продовжуємо вважати, що зупинка трубопроводу "Північний потік-2" є дієвим інструментом, за допомогою якого ми можемо тиснути на Росію зараз", - заявила Псакі.