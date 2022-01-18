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Можливість зупинити "Північний потік-2" - єдиний важель впливу на Росію, - Псакі

Новость на русском →
Вівторок 18 січня 2022 20:34
Можливість зупинити "Північний потік-2" - єдиний важель впливу на Росію, - Псакі Фото: прессекретар Держдепартаменту США Дженніфер Псакі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Сполучених Штатах Америки вважають можливість зупинення "Північного потоку -2" - єдиним важелем впливу на Російську федерацію. Наразі сертифікацію трубопроводу було зупинено.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прессекретаря Держдепартаменту США Дженніфер Псакі.

У відповідь на питання, чи мають США гарантії від Німеччини, що "Північний потік-2", буде зупинено у разі вторгнення на територію України з боку Росії, Псакі відзначила, що сертифікація газопроводу й так призупинена.

"І ми продовжуємо вважати, що зупинка трубопроводу "Північний потік-2" є дієвим інструментом, за допомогою якого ми можемо тиснути на Росію зараз", - заявила Псакі.

Нагадаємо, заступник держсекретаря США Венді Шерман заявила, що у разі нової агресії Росії проти України - запуск "Північного потоку-2" ускладниться.

Тим часом США й Німеччина працюють над можливістю затримки запуску "Північного потоку-2".

Зазначимо, минулого року Німеччина призупинила сертифікацію газопроводу. Пізніше у Берліні назвали причину такого рішення.

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