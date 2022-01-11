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США работают с Германией над возможностью задержки запуска "Северного потока-2"

Новина українською →
Вторник 11 января 2022 22:25
США работают с Германией над возможностью задержки запуска "Северного потока-2" Фото: заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки сотрудничают с Германией и Европейским Союзом над задержкой запуска "Северного потока-2". Газопровод могут остановить в случае прямой агрессии со стороны Российской Федерации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.

"Мы сейчас сотрудничаем с Германией, которая сотрудничает с ЕС, над тем, чтобы задержать запуск "Северного потока-2", а также остановить, если Россия прибегнет к агрессии", - заявила Нуланд.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Германия допустила остановку "Северного потока-2", если Россия прибегнет к полномасштабному вторжению на территорию Украины.

Отметим, в прошлом году Германия приостановила сертификацию газопровода. Позже в Берлине назвали причину такого решения.

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