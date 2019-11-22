Возможное расследование импичмента Трампа в Сенате может занять две недели

Возможное расследование процедуры импичмента президента США Дональда Трампа в Сенате может занять две недели. Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что республиканцы, которые имеют большинство в Сенате, должны позволить демократам изложить свои аргументы с указанием двухнедельного срока в качестве потенциальной оценки продолжительности этого процесса. При этом республиканцы считают, что предоставление демократам возможности представить свои доказательства может быть наилучшим способом защиты президента.

Напомним, на данный момент расследованием импичмента Трампа занимается Палата представителей США. Как ранее сообщали демократы, они планируют завершить рассмотрение импичмента до Рождества, 25 декабря, после чего данный вопрос должны будут рассмотреть в Сенате.

Ранее РБК-Украина писало, что лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что Сенат США не поддержит импичмент Дональда Трампа. По его словам, палата, возглавляемая республиканцами, подаст достаточно голосов, чтобы отклонить решение об оглашении импичмента Дональда Трампа.