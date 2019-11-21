Украина не вмешивалась в выборы США, - экс-советник Трампа

Фото: Фиона Хилл (Flickr.com)

Хилл считает РФ ответственной за распространение информации о вмешательстве Украины в американские выборы

Бывший советник президента США Дональда Трампа по Российской Федерации Фиона Хилл во время открытых слушаний по расследованию импичмента Трампа заявила, что Украина не вмешивалась в американские выборы в 2016 году. Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, информация о возможном вмешательстве Украины в президентскую избирательную кампанию в США распространялась спецслужбами РФ.

"Это вымышленный рассказ, который был разработан и распространен самими российскими службами безопасности", - сообщила Хилл.

Также экс-советник Трампа заявила, что Россия планирует повторить попытку вмешательства в выборы США в 2020 году.

"Сейчас российские службы безопасности и их доверенные лица готовы повторить свое вмешательство в выборы 2020 года. У нас не хватает времени, чтобы остановить их", - сказала Хилл.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Трамп жаловался бывшему спецпредставителю Госдепа в Украине Курту Волкеру о возможном вмешательстве в президентские выборы в 2016 году со стороны Украины.

Также РБК-Украина писало, что в США активно продвигал утверждение о том, что Украина вмешивалась в американские выборы, руководитель предвыборного штаба Республиканской партии Пол Манафорт. По его словам, вмешательство в выборы было именно со стороны Украины, а не России.

Позже во время публичных слушаний бывший посол США в Украине Мари Йованович, заявила, что Украина не вмешивалась в избирательный процесс в Соединенных Штатах Америки в 2016 году.