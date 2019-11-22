Можливе розслідування імпічменту Трампа в Сенаті може зайняти два тижні

Можливе розслідування процедури імпічменту президента США Дональда Трампа в Сенаті може зайняти два тижні. Про це повідомляє CNN.

Повідомляється, що республіканці, які мають більшість у Сенаті, повинні дозволити демократам викласти свої аргументи з зазначенням двотижневого терміну в якості потенційної оцінки тривалості цього процесу. При цьому республіканці вважають, що надання демократам можливості представити свої докази може бути найкращим способом захисту президента.

Нагадаємо, на даний момент розслідуванням імпічменту Трампа займається Палата представників США. Як раніше повідомляли демократи, вони планують завершити розгляд імпічменту до Різдва, 25 грудня, після чого дане питання повинні будуть розглянути в Сенаті.

Раніше РБК-Україна писала, що лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що Сенат США не підтримає імпічмент Дональда Трампа. За його словами, палата, очолювана республіканцями, подасть достатньо голосів, щоб відхилити рішення про оголошення імпічменту Дональда Трампа.