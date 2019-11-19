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В Сенате США заявили, что не поддержат импичмент Трампа

Новости » В мире     19.11.2019 - 22:30
В Сенате США заявили, что не поддержат импичмент Трампа
Иллюстративное фото (wikimedia.org GFDL)

Республиканцы дадут достаточно голосов, чтобы отклонить импичмент

Сенат США не поддержит импичмент президента Америки Дональда Трампа. Об этом заявил лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл, передает Reuters.

По его словам, палата, возглавляемая республиканцами, подаст достаточно голосов, чтобы отклонить решение об оглашении импичмента Дональда Трампа.

"Для меня немыслимо, что будет 67 голосов, чтобы отстранить президента от должности", - заявил Макконнелл.

Напомним, на данный момент проходит расследование в Конгрессе США, возглавляемое демократами Палаты представителей. В случае, если Конгресс проголосует за оглашение импичмента Трампа, данный вопрос будет вынесен на рассмотрение Сената.

Также РБК-Украина писало, что в Конгрессе США планируют завершить расследование процедуры импичмента президента Дональда Трампа до Рождества, 25 декабря. С начала 2020 года Конгресс хочет передать рассмотрение импичмента Трампа в Сенат.

В частности, с 13 ноября в Конгрессе начался второй этап расследования, который подразумевает открытые слушания. Публичные показания уже дали Уильям Тейлор, Джордж Кент, Мари Йованович, Александр Виндман, Дженнифер Уильямс, Курт Волкер и Том Моррисон.

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