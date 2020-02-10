В ОП не исключают отставку Андрея Богдана

Фото: Андрей Богдан (president.gov.ua)

По словам источников, вероятность отставки Богдана большая

В Офисе президента не подтверждают, но и не опровергают возможную отставку Андрея Богдана. Об этом РБК-Украина сообщили два несвязанных источника во власти.

Один из них отметил, что глава ОП действительно написал заявление об отставке.

"Богдан написал заявление. На этот раз официально", - сказал он.

На данный момент заявление якобы не принято главой государства.

Собеседник издания в окружении президента Владимира Зеленского отметил, что в отличие от предыдущих слухов об увольнении главы ОП, на этот раз он "не стал бы категорично опровергать эту информацию".

"До утра все должно уже стать понятно, вероятность большая", - добавил он.

В то же время, официальный комментарий по этому поводу в Офисе президента изданию не предоставили.

Сам Андрей Богдан на вопрос РБК-Украина о своей отставке пока не ответил.

Напомним, в августе 2019 года РБК-Украина писало, что Богдан написал заявление об увольнении. Однако, тогдашний заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка сначала опроверг информацию об отставке председателя ОП.

Позже, уже президент Владимир Зеленский подтвердил существование заявления на увольнение от главы Офиса президента Украины Андрея Богдана. Тогда он говорил, что не подписывал указ.

Заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко заявил, что заявление Андрея Богдана об отставке с должности главы Офиса президента скачал из интернета и переслал его другим СМИ.