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На связи с фигурантами дела Шеремета проверяют более 10 сотрудников СБУ

Новости » Общество     10.02.2020 - 16:25
На связи с фигурантами дела Шеремета проверяют более 10 сотрудников СБУ
Фото: Антон Геращенко (УНИАН)

Связи подозреваемых с СБУ уже доказаны, проводятся проверки

На связи с подозреваемыми по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета проверяют более десяти сотрудников Службы безопасности Украины. Об этом РБК-Украина рассказал замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

В частности, проверки стали реакцией на публикацию записей, которые свидетельствуют в пользу того, что фигуранты дела об убийстве Шеремета могли быть связаны с СБУ. В самой спецслужбе это не подтверждают и не опровергают.

В то же время в МВД уверены, что это не абстрактные связи, а вполне конкретные, а замглавы МВД Антон Геращенко заявил РБК-Украина, что связи подозреваемых с СБУ уже доказаны.

"Это не "возможные связи", а вполне конкретные. Это их контакты и их общение (с сотрудниками СБУ, - ред.), которое было далеким от дружеского. Это более чем дружеское общение дает следствию основания считать, что необходимо проверять больше десяти сотрудников СБУ на предмет их совместной деятельности. Что сейчас и проводится", - уточнил он.

Подробнее читайте в материале РБК-Украина "Тени сомнений: что происходит в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета".

Напомним, ранее следствие опровергло алиби Юлии Кузьменко, фигуранта дела об убийстве Шеремета.

Офис генпрокурора продлил сроки следствия по этому делу до апреля текущего года.

Тени сомнений: что происходит в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета
Новости Украины Служба безопасности УкраиныпреступленияПавел Шеремет
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