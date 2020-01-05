Возле Золотого-5 подорвался грузовик с украинскими военными, есть погибший

Иллюстративное фото (OSCE/Evgeniy Maloletka)

Грузовик наехал на неизвестное взрывное устройство

В районе населенного пункта Золотое-5 подорвался грузовик одного из подразделений Объединенных сил, в результате чего погиб военнослужащий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

Отмечается, что в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв грузового автомобиля ГАЗ-66 одного из подразделений Объединенных сил, который осуществлял мероприятия логистического обеспечения.



В результате взрыва один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения. На месте взрыва работает следственная рабочая группа, которая с'выясняет все обстоятельства происшествия.



РБК-Украина писало, что боевики на Донбассе утром 5 января в очередной раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв Водяное. Обстрел велся с 6:10 до 6:30 минометами калибра 82 мм (8 мин), которые, согласно Минских договоренностей должны быть отведены на расстояние более 15 км от линии разграничения.

Напомним, в субботу 5 января на Донбассе двое украинских военнослужащих подорвались на взрывчатке и были доставлены в медицинское учреждение.