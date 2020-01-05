ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Возле Золотого-5 подорвался грузовик с украинскими военными, есть погибший

Новости » Происшествия     05.01.2020 - 12:50
Возле Золотого-5 подорвался грузовик с украинскими военными, есть погибший
Иллюстративное фото (OSCE/Evgeniy Maloletka)

Грузовик наехал на неизвестное взрывное устройство

В районе населенного пункта Золотое-5 подорвался грузовик одного из подразделений Объединенных сил, в результате чего погиб военнослужащий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

Отмечается, что в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв грузового автомобиля ГАЗ-66 одного из подразделений Объединенных сил, который осуществлял мероприятия логистического обеспечения.

В результате взрыва один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения. На месте взрыва работает следственная рабочая группа, которая с'выясняет все обстоятельства происшествия.

РБК-Украина писало, что боевики на Донбассе утром 5 января в очередной раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв Водяное. Обстрел велся с 6:10 до 6:30 минометами калибра 82 мм (8 мин), которые, согласно Минских договоренностей должны быть отведены на расстояние более 15 км от линии разграничения.

Напомним, в субботу 5 января на Донбассе двое украинских военнослужащих подорвались на взрывчатке и были доставлены в медицинское учреждение.

В субботу на Донбассе ранены двое военных На Донбассе подорвались двое военнослужащих
Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь