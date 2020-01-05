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Утром боевики обстреляли Водяное из запрещенных Минском минометов

Новости » Происшествия     05.01.2020 - 08:54
Утром боевики обстреляли Водяное из запрещенных Минском минометов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Обстрел вели около 20 минут

Боевики на Донбассе утром 5 января в очередной раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв Водяное. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что обстрел велся с 6:10 до 6:30 минометами калибра 82 мм (8 мин), которые, согласно Минских договоренностей должны быть отведены на расстояние более 15 км от линии разграничения.

"Украинская сторона совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон призывает вооруженные формирования Российской Федерации прекратить свои провокации и придерживаться существующих договоренностей", - говорится в заявлении.

Напомним, в субботу 5 января на Донбассе двое украинских военнослужащих подорвались на взрывчатке и были доставлены в медицинское учреждение.

РБК-Украина писало, что во время празднования Нового года боевики на Донбассе сожгли жилой дом в населенном пункте Викторовка. Представители незаконных вооруженных формирований российско-оккупационных войск применили пиротехнические средства, стрелковое оружие и ЗУ-23-2, что привело к пожару.

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