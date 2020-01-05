В субботу на Донбассе ранены двое военных

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики провели 4 обстрела

На Донбассе двое украинских военнослужащих подорвались на взрывчатке и были доставлены в медицинское учреждение. Как передает прес-центр операции Объединенных сил, это произошло в субботу, 4 января во время передвижения между взводными опорными пунктами.

За минувшие сутки зафиксированы четыре обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Обстрелы велись неподалеку Авдеевки, Верхнеторецкого и Водяного и возле населенного пункта Новолуганское.

"С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", - отметили в пресс-центре.

Напомним, во время празднования Нового года боевики на Донбассе сожгли жилой дом в населенном пункте Викторовка. Представители незаконных вооруженных формирований российско-оккупационных войск применили пиротехнические средства, стрелковое оружие и ЗУ-23-2, что привело к пожару.