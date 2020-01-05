ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В субботу на Донбассе ранены двое военных

Новости » Происшествия     05.01.2020 - 07:57
В субботу на Донбассе ранены двое военных
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики провели 4 обстрела

На Донбассе двое украинских военнослужащих подорвались на взрывчатке и были доставлены в медицинское учреждение. Как передает прес-центр операции Объединенных сил, это произошло в субботу, 4 января во время передвижения между взводными опорными пунктами.

За минувшие сутки зафиксированы четыре обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Обстрелы велись неподалеку Авдеевки, Верхнеторецкого и Водяного и возле населенного пункта Новолуганское.

"С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", - отметили в пресс-центре.

В субботу на Донбассе ранены двое военныхВ субботу на Донбассе ранены двое военных

Напомним, во время празднования Нового года боевики на Донбассе сожгли жилой дом в населенном пункте Викторовка. Представители незаконных вооруженных формирований российско-оккупационных войск применили пиротехнические средства, стрелковое оружие и ЗУ-23-2, что привело к пожару.

Миссию ОБСЕ не допустили к месту хранения вооружения боевиков на Донбассе На Донбассе боевики ограничивают наблюдение миссии ОБСЕ
Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь