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Біля Золотого-5 підірвалася вантажівка з українськими військовими, є загиблий

Новини » Надзвичайні події     05.01.2020 - 12:50
Біля Золотого-5 підірвалася вантажівка з українськими військовими, є загиблий
Ілюстративне фото (OSCE/Evgeniy Maloletka)

Вантажівка наїхала на невідомий вибуховий пристрій

В районі населеного пункту Золоте-5 підірвалася вантажівка одного з підрозділів Об'єднаних сил, унаслідок чого загинув військовослужбовець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

Зазначається, що внаслідок наїзду на невідомий вибуховий пристрій (ймовірно протитанкова міна ТМ-62) стався підрив вантажного автомобілю ГАЗ-66 одного з підрозділів Об'єднаних сил, який здійснював заходи логістичного забезпечення.

В результаті вибуху один військовослужбовець загинув, ще один отримав тяжкі поранення. На місці підриву працює слідча робоча група, яка з'ясовує усі обставини події.

РБК-Україна писало, що бойовики на Донбасі зранку 5 січня вкотре порушили режим припинення вогню, обстрілявши Водяне. Обстріл вівся з 6:10 до 6:30 мінометами калібру 82 мм (8 мін), які відповідно до Мінських домовленостей мають бути відведені на відстань понад 15 км від лінії розмежування.

Нагадаємо, в суботу 5 січня на Донбасі двоє українських військовослужбовців підірвалися на вибухівці та були доправлені до медичного закладу.

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