Возле Верховной рады произошло тройное ДТП, есть пострадавшие

Иллюстративное фото (РБК- Украина)

Авария произошла у центрального входа в парламент

В среду, 20 ноября, в Киеве у здания Верховной рады произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого пострадали люди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Как сообщается, ДТП произошло на улице Грушевского. В результате столкновений автомобилей пострадали люди, точное количество травмированных не сообщается. Предварительно, народные депутаты не пострадали.

Утро начинается не с кофе: ДТП с пострадавшими в Киеве на Грушевского у верховной рады: предварительно, народные депутаты к счастью не пострадали #ДТП #авария #Киев #грушевского #верховная #Рада Опубліковано dtp.kiev.ua Вівторок, 19 листопада 2019 р.

Напомним, в Киеве сегодня произошел сбой в работе троллейбусов по улице Большой Васильковской в связи с аварией.

Кроме этого, в ночь на 20 ноября в столице на улице Зодчих произошло масштабное ДТП, в результате которого погибли двое людей, еще восемь человек пострадали. Столкнулись внедорожник и пассажирский бус.

Также сообщалось, что в Киеве пьяный водитель такси устроил тройное ДТП. Он врезался в автомобиль, а затем, убегая с места ДТП, столкнулся еще с двумя. В результате пострадала беременная женщина.

РБК-Украина ранее писало, что в ночь с 22 на 23 ноября в Киеве ограничат движение автомобильного транспорта на Южном мосту. Ограничение будет действовать до 7 часов 23 ноября. Ограничение вводится из-за выполнения ремонтных работ деформационного шва.