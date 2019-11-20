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Біля Верховної ради сталося потрійне ДТП, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події     20.11.2019 - 09:24
Біля Верховної ради сталося потрійне ДТП, є постраждалі
Ілюстративне фото (РБК - Україна)

Аварія сталася біля центрального входу в парламент

У середу, 20 листопада, в Києві біля будівлі Верховної ради сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої постраждали люди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dtp.kiev.ua.

Як повідомляється, ДТП сталася на вулиці Грушевського. В результаті зіткнень автомобілів постраждали люди, точна кількість травмованих не повідомляється. Попередньо, народні депутати не постраждали.

Ранок починається не з кави: ДТП з потерпілими в Києві на Грушевського біля верховної ради: попередньо, народні депутати, на щастя, не постраждали #ДТП #аварія #Київ #грушевського #верховна #Рада

Опубліковано dtp.kiev.ua Вівторок, 19 листопада 2019 р.

Нагадаємо, в Києві сьогодні стався збій в роботі тролейбусів по вулиці Великій Васильківській у зв'язку з аварією.

Крім цього, в ніч на 20 листопада в столиці на вулиці Зодчих сталась масштабна ДТП, в результаті якої загинули двоє людей, ще вісім людей постраждали. Зіткнулися позашляховик та пасажирський бус.

Також повідомлялося, що в Києві п'яний водій таксі влаштував потрійне ДТП. Він врізався в автомобіль, а потім, втікаючи з місця ДТП, зіткнувся ще з двома. В результаті постраждала вагітна жінка.

РБК-Україна раніше писало, що в ніч з 22 на 23 листопада у Києві обмежать рух автомобільного транспорту на Південному мосту. Обмеження діятиме до 7 годин 23 листопада. Обмеження вводиться з-за виконання ремонтних робіт деформаційного шва.

В Києві сталося масштабне ДТП, двоє загиблих В Україні через туман оголосили жовтий рівень небезпеки
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