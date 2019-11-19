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В Киеве частично ограничат движение на Южном мосту

Новости » Общество     19.11.2019 - 19:26
В Киеве частично ограничат движение на Южном мосту
Фото: Южный мост (РБК-Украина)

Ограничения будут действовать в ночь с 22 на 23 ноября

В Киеве частично ограничат движение на Южном мосту в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, ограничение будет действовать с 21:00 22 ноября по 7:00 23 ноября.

"Из-за аварийного состояния одного из деформационных швов (с момента строительства моста капитально не ремонтировался) будет проводиться текущий ремонт шва", - говорится в сообщении.

Чтобы уменьшить влияние на трафик ремонт будет проводится в ночь на субботу.

Ремонтные работы будут выполняться в направлении станции метро "Выдубичи". Во время работ движение будет частично ограничено.

В Киеве частично ограничат движение на Южном мостуНапомним, до завтрашнего дня будет частично ограничено движение на улице Владимирская. Движение транспорта ограничено на участке от станции метро "Золотые ворота" до Национальной опере Украины имени Тараса Шевченко.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве с 7 ноября ограничили въезд грузовых автомобилей массой более 4,5 тонн в часы пик с 7 до 10 утра и вечером с 17:00 до 20:00. Внедрять изменения начали на въезде со стороны Житомира, а впоследствии будут и на других въездах.

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Новости Украины Киевограничение движения
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