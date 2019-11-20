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В Киеве из-за ДТП остановилось движение троллейбусов

Новости » Общество     20.11.2019 - 08:57
В Киеве из-за ДТП остановилось движение троллейбусов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Троллейбусы №40, 40к и 12 задерживаются

В Киеве произошел сбой в работе троллейбусов по улице Большой Васильковской в связи с дорожно-транспортным происшествием (ДТП). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевпастранс".

Как сообщается, в связи с ДТП задерживается движение троллейбусов по улице Большой Васильковской в направлении станции метро "Дворец Спорта". В частности, задерживаются троллейбусы №40, 40к и 12.

Напомним, ранее сообщалось, что утром 20 ноября в Киеве образовались многочисленные пробки. Осложнение движения фиксируется на Голосеевском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, проспекте Победы, Набережном шоссе, улице Михаила Бойчука и еще ряде улиц столицы. Пробки образовались на мосту имени Патона, Дарницком, Южном и Северном мостах.

Также РБК-Украина писало, что в ночь с 22 на 23 ноября в Киеве ограничат движение автомобильного транспорта на Южном мосту. Ограничение будет действовать до 7 часов 23 ноября. Ограничение вводится из-за выполнения ремонтных работ деформационного шва.

Кроме того, в Киеве с 7 ноября ограгничили въезд грузовых автомобилей массой более 4,5 тонн в часы пик с 7 до 10 часов утра и вечером с 17:00 до 20:00.

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