Возле штаб-квартиры ООН прошла акция против агрессии РФ

Фото: полиция США (facebook.com/NYPD)

Украинская община Нью-Йорка призвала к протестам в знак солидарности

Возле штаб-квартиры ООН в связи с ситуацией в Азовском море прошла акция против агрессии Российской Федерации (РФ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Так, на улицах Нью-Йорка и под стенами здания проходила акция протеста в поддержку Украины.

Как сообщается, украинская община Нью-Йорка призвала к протестам в знак солидарности с Украиной.

Участники акций требовали от международного сообщества и правительства США проявить поддержку Украине и осудить действия со стороны России.

Напомним, ранее сообщалось, что в РФ обнародовали видеозапись так называемого допроса украинских моряков, проведенного Федеральной службой безопасности (ФСБ).

Вместе с тем, на странице Facebook ВМС ВСУ говорится о том, что Военно-Морские Силы ВС Украины с пониманием относятся к так называемым показаниям военнослужащих, незаконно захваченных Россией в Керченском проливе.

"На видео - наши военные. Мы хорошо знаем этих ребят. Сейчас они совсем другие, и каждый может увидеть последствия безумного давления на них", - говорится в сообщении.

Как писало РБУК-Украина, 25 ноября вечером стало известно о том, что Россия атаковала корабли украинских ВМС в Азовском море. В связи с этим срочно был созван военный кабинет, на котором Петру Порошенко было предложено ввести военное положение в Украине. Президент поддержал это предложение.