Росія може захопити Маріуполь і Бердянськ, - Єльченко

Фото: Володимир Єльченко (UN Photo/Evan Schneider)

За словами постійного представника України при ООН, провокації можуть вестися з боку прикордонної служби РФ, ФСБ і ВМС

Розвідувальні дані говорять про можливе захоплення Російською Федерацією Маріуполя і Бердянська. Про це заявив постпред України при ООН Володимир Єльченко в ході екстреного засідання Ради безпеки ООН, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, подальша ескалація ситуації РФ не може бути виключена.

"За наявними оперативними даними, є явна загроза вторгнення і захоплення Маріуполя і Бердянська, подальших агресивних дій і провокацій з боку прикордонної служби РФ, ФСБ і ВМС Росії", - заявив Єльченко.

25 листопада, по корабельній групі ВМС України в Азовському морі відкрили вогонь прикордонні катери ФСБ Росії. Командування ВМС повідомило, що росіяни стріляли на ураження. В результаті атаки три кораблі українських ВМС були захоплені російським спецназом. Крім того, шість українських військовослужбовців були поранені.

Верховна Рада України у понеділок, 26 листопада, на позачерговому засіданні схвалила введення воєнного стану в Україні. За проект закону проголосували 276 нардепів.

Перед голосуванням президент Петро Порошенко зазначив, що вніс у Раду новий проект указу, і саме за нього проголосують нардепи.

Згідно з документом, воєнний стан вводитися в областях, розташованих біля російської кордону, придністровсько-молдовського кордону і узбережжя Чорного та Азовського морів.

"Воєнний стан вводиться на території таких областей: Вінницька, Луганська, Миколаївська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська та внутрішні води Азово-Керченської акваторії", – уточнив президент.