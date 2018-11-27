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Біля штаб-квартири ООН пройшла акція проти агресії РФ

Новини » Суспільство    27.11.2018 - 07:07
Біля штаб-квартири ООН пройшла акція проти агресії РФ
Фото: поліція США (facebook.com/NYPD)

Українська громада Нью-Йорка закликала до протестів на знак солідарності

Біля штаб-квартири ООН у зв’язку із ситуацією у Азовському морі пройшла акція проти агресії Російської Федерації (РФ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Так, на вулицях Нью-Йорка та під стінами будівлі проходила акція протесту на підтримку України.

Як повідомляється, українська громада Нью-Йорка закликала до протестів на знак солідарності з Україною.

Учасники акцій вимагали від міжнародної спільноти та уряду США проявити підтримку Україні та засудити дії з боку Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в РФ оприлюднили відеозапис так званого допиту українських моряків, проведеного Федеральною службою безпеки (ФСБ).

Разом з тим, на сторінці Facebook ВМС ЗСУ йдеться про те, що Військово-Морські Сили ЗС України з розумінням ставляться до так званих свідчень військовослужбовців, незаконно захоплених Росією у Керченській протоці.

"На відео - наші військові. Ми добре знаємо цих хлопців. Зараз вони зовсім інші, і кожен може побачити наслідки шаленого тиску на них", - йдеться у повідомленні.

Як писало РБУК-Україна, 25 листопада ввечері стало відомо про те, що Росія атакувала кораблі українських ВМС в Азовському морі. У зв'язку з цим терміново був скликаний військовий кабінет, на якому Петру Порошенку було запропоновано ввести воєнний стан в Україні. Президент підтримав цю пропозицію.

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Новини України ООНРосійська ФедераціяакцииКерченский мост
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