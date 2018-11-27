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Захоплені українські матроси дають свідчення під тиском, - командувач ВМС

Новини » Суспільство    27.11.2018 - 00:39
Захоплені українські матроси дають свідчення під тиском, - командувач ВМС
Фото: Ігор Воронченко (mil.gov.ua.jpg)

Вони дають неправдиві покази під тиском

Командувач Військово-морських сил Збройних сил України Ігор Воронченко заявив, що захоплені в Керченській протоці українські військовослужбовці дають неправдиві свідчення під тиском. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Воронченка в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

"Екіпажі суден зараз в Керчі  в різних місцях. Три військовослужбовці, а саме один офіцер і два контрактника знаходяться ..Ті, що були поранені – в лікарні  міста Керчь. Кораблі знаходяться в пункті базування, де дислокуються катера ФСБ. І вже є певні докази про надання неправдивої інформації нашими матросами. Вже було відео з трьома матросами, які давали покази під впливом, можливо і фізичним. Те, що вони зараз кажуть – це неправда", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко обговорив ситуацію в Азовському морі з Державним секретарем США Майклом Помпео.

Президент поінформував американську сторону про вчинений Росією акт збройної агресії проти України в акваторії Керченської протоки, а також відповідні кроки української сторони, зокрема запровадження режиму воєнного стану.

Зазначимо, Порошенко підтримав рішення про введення воєнного стану в Україні в результаті атаки Росії на кораблі ВМС України. Верховна Рада провела позачергове засідання 26 листопада, в ході якого народні депутати розглянули цю пропозицію.

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