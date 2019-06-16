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У границ Латвии заметили российский военный корабль

Новости » Происшествия    16.06.2019 - 15:58
У границ Латвии заметили российский военный корабль
Фото: фрегат "Адмирал Касатонов" (из открытых источников)

Латвийские военные идентифицировали российский фрегат "Адмирал Касатонов"

Вблизи государственной границы Латвии в воскресенье, 16 июня, заметили военный корабль Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Национальных вооруженных сил Латвии в Twitter.

Как сообщили латвийские военные, иностранный корабль, который сегодня был замечен в эксклюзивной экономической зоне страны, был идентифицирован. Им оказался российский фрегат "Адмирал Касатонов" с бортовым номером 431.

Отмечается, что российский фрегат находился в 18,5 морской мили от территориальных вод Латвии.

У границ Латвии заметили российский военный корабль

Напомним, ранее в исключительной экономической зоне Латвии зафиксировали появление российского военного корабля - минного тральщика класса "Александрит" Вооруженных сил России. Корабль заметили 29 мая на расстоянии 6,5 морских миль от государственной границы.

Как писало РБК-Украина, Соединенные Штаты и Россия обвинили друг друга в опасных маневрах военных кораблей в Филиппинском море. Американском ракетном крейсеру USS Chancellorsville пришлось сманеврировать, чтобы избежать столкновения с российским эсминцем класса "Удалой". Россияне утверждают, что USS Chancellorsville двигался параллельным курсом с российским кораблем, а затем внезапно сменил направление.

Добавим, что в декабре 2018 года у латвийской границы вооруженные силы Латвии зафиксировали разведывательный корабль РФ. В тот же день патрульные самолеты НАТО зафиксировали российский разведывательный самолет у Литвы.

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