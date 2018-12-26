У границ Латвии заметили разведывательный корабль РФ

Фото: корабль "Юрий Иванов" (sudostroenie.info)

Военные заметили корабль "Юрий Иванов"

Возле латвийского границы 25 декабря вооруженные силы (ВС) Латвии зафиксировали разведывательный корабль (РФ). Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter ВС Латвии.

Сообщается, что военные заметили корабль "Юрий Иванов".

Напомним, что в тот же день патрульные самолеты НАТО зафиксировали разведывательный самолет Российской Федерации у границ Латвии.

Отметим, 20 декабря национальный архив Латвии открыл доступ к части картотеки КГБ. Обнародована картотека агентуры КГБ в алфавитном порядке - 10 612 карт. Есть также картотека статистического учета агентуры КГБ (4141 карточка).

Также РБК-Украина писало, что сейм Латвии 13 декабря принял заявление, которым выразил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и осудил Российскую Федерацию в связи с агрессией в Азовском море и Керченском проливе.

Сейм призывал Европейский союз и международные институты - ОБСЕ, ООН - немедленно дать ответ на события в Керченском проливе, которые произошли 25 ноября.