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ВМС России и США обвинили друг друга в опасных маневрах в Филиппинском море

Новости » Происшествия    08.06.2019 - 04:07
ВМС России и США обвинили друг друга в опасных маневрах в Филиппинском море
Фото: USS Chancellorsville (defence.gov)

В США заявили, что их ракетному крейсеру пришлось сманеврировать, чтобы избежать столкновения с российским эсминцем

В Филиппинском море американскому ракетному крейсеру USS Chancellorsville в пятницу, 7 июня, пришлось сманеврировать, чтобы избежать столкновения с российским эсминцем класса "Удалой". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ВМС США в Twitter.

В Военно-морских силах США обвинили российский корабль в "небезопасном и непрофессиональном маневре".

В то же время ранее в тот же день пресс-служба Тихоокеанского флота России сообщила о похожем инциденте.

Россияне утверждают, что USS Chancellorsville двигался параллельным курсом с российским противолодочным кораблем "Адмирал Виноградов" класса "Удалой", а затем внезапно изменил направление и прошел всего в 50 метрах от "Адмирала Виноградова".

Чтобы избежать столкновения, российский корабль якобы был вынужден экстренно сманеврировать.

Напомним, 4 июня российский многоцелевой истребитель Су-35 трижды перехватывал самолет-наблюдатель Военно-морских сил США P-8A Poseidon в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, причем один из перехватов американские военные назвали "небезопасным".

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