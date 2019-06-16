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Біля кордонів Латвії помітили російський військовий корабель

Новини » Надзвичайні події    16.06.2019 - 15:58
Біля кордонів Латвії помітили російський військовий корабель
Фото: фрегат "Адмірал Касатонов" (з відкритих джерел)

Латвійські військові ідентифікували російський фрегат "Адмірал Касатонов"

Поблизу державного кордону Латвії в неділю, 16 червня, помітили військовий корабель Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національних збройних сил Латвії у Twitter.

Як повідомили латвійські військові, іноземний корабель, який сьогодні помітили в ексклюзивній економічній зоні країни, був ідентифікований. Ним виявився російський фрегат "Адмірал Касатонов" з бортовим номером 431.

Зазначається, що російський фрегат знаходився за 18,5 морських миль від територіальних вод Латвії.

Біля кордонів Латвії помітили російський військовий корабель

Нагадаємо, раніше у винятковій економічній зоні Латвії зафіксували появу російського військового корабля - мінного тральщика класу "Александрит" Збройних сил Росії. Корабель помітили 29 травня на відстані 6,5 морських миль від державного кордону.

Як писало РБК-Україна, Сполучені Штати та Росія звинуватили один одного у небезпечних маневрах військових кораблів у Філіппінському морі.  Американському ракетному крейсеру USS Chancellorsville довелося зманеврувати, щоб уникнути зіткнення з російським есмінцем класу "Удалой". Росіяни стверджують, що USS Chancellorsville рухався паралельним курсом з російським кораблем, а потім раптово змінив напрямок.

Додамо, що в грудні 2018 року біля латвійської кордону збройні сили Латвії зафіксували розвідувальний корабель РФ. У той же день патрульні літаки НАТО зафіксували російський розвідувальний літак біля Литви.

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