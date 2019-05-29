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У границ Латвии заметили разведывательный корабль РФ

Новости » Политика    29.05.2019 - 12:15
У границ Латвии заметили разведывательный корабль РФ
Фото: минный тральщик класса "Александрит" ВС России (vpk.name)

Корабль заметили сегодня днем

В исключительной экономической зоне Латвии зафиксировали появление российского военного корабля - минного тральщика класса "Александрит" Вооруженных сил России. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ВС Латвии.

Корабль заметили сегодня днем на расстоянии 6,5 морских миль от государственной границы.

"29 мая в исключительной экономической зоне Латвии на расстоянии 6,5 морских миль от государственной границы был зафиксирован минный тральщик класса "Александрит" Вооруженных сил России", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что 12 марта власть Латвии заявила, что три российских военных самолета во вторник были замечены вблизи их границы.

Президент Латвии Раймондс Вейонис заявлял, что Европе следует быть единственной и пристальной из-за агрессивной политики России, которую она демонстрирует с 2014 года для "достижения геополитических целей".

Добавим, что в декабре 2018 года у латвийской границы вооруженные силы Латвии зафиксировали разведывательный корабль РФ. В тот же день патрульные самолеты НАТО зафиксировали российский разведывательный самолет у Литвы.

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