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Возле Дома учителя в Киеве продолжают собираться участники Марша равенства

НовостиОбщество    17.06.2018 - 09:55
Фото: Марш равенства (РБК-Украина)
Фото: Марш равенства (РБК-Украина)

Ожидается, что акция начнется в 10:00

В Киеве, возле Дома учителя, который находится на улице Владимирской, продолжают собираться участники Марша равенства. Об этом передает корреспондент "РБК-Украина".

Ожидается, что сама акция начнется в 10:00.

В колонне, которую формируют участники марша, есть несколько подвижных платформ. На одной из них расположилось около 10 травести-див.

В начале колонны с лозунгом: "Украина - не содом" провели небольшую акцию около 20 противников Марша.

Через некоторое время они были оттеснены сотрудниками полиции. 

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Национальной полиции Киева задержали 57 активистов, которые пытались препятствовать проведению Маршу равенства в центре Киева.

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Теги публикации: Киев, полиция, Марш равенства  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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