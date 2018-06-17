Біля Будинку вчителя в Києві продовжують збиратися учасники Маршу рівності

Очікується, що акція розпочнеться о 10:00

У Києві, біля Будинку вчителя, який знаходиться на вулиці Володимирській, продовжують збиратися учасники Маршу рівності. Про це передає кореспондент "РБК-Україна".

Очікується, що сама акція розпочнеться о 10:00.

У колоні, яку формують учасники маршу, є кілька рухомих платформ. На одній з них розташувалося близько 10 травесті-дів.

На початку колони з гаслом: "Україна - не содом" провели невелику акцію близько 20 противників Маршу.

Через деякий час вони були відтіснені співробітниками поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітники Національної поліції Києва затримали 57 активістів, які намагалися перешкоджати проведенню Маршу рівності в центрі Києва.