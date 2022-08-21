Возле Чернобаевки ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов

В Херсонской области, в районе Чернобаевки, ВСУ ликвидировали российский склад боеприпасов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя.
"Официально подтверждена ликвидация вражеских боеприпасов в Чернобаевке", - говорится в сообщении.
По словам Хланя, хоть россияне пытаются делать больше составов с меньшим накоплением силы - ВСУ достают повсюду.
Украинские военные постоянно бьют по россиянам в Чернобаевке, разгромно уничтожая не только технику, но и живую силу россиян.
Дошло до того, что оккупанты начинают паниковать от одного упоминания о Чернобаевке. Они массово отказываются идти в наступление на этом направлении и ищут тех, кто готов стать "пушечным мясом".
Как сообщалось, в воскресенье, 21 августа, с 12 до 13 часов в небе над Херсонской областью были уничтожены сразу три российских БПЛА.
До этого украинские военные ударили по позициям россиян во временно оккупированной Новой Каховке.
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