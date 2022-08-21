Возле Чернобаевки ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов

"Официально подтверждена ликвидация вражеских боеприпасов в Чернобаевке", - говорится в сообщении.

По словам Хланя, хоть россияне пытаются делать больше составов с меньшим накоплением силы - ВСУ достают повсюду.

Феномен Чернобаевки

Украинские военные постоянно бьют по россиянам в Чернобаевке, разгромно уничтожая не только технику, но и живую силу россиян.

Дошло до того, что оккупанты начинают паниковать от одного упоминания о Чернобаевке. Они массово отказываются идти в наступление на этом направлении и ищут тех, кто готов стать "пушечным мясом".