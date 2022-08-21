Біля Чорнобаївки ЗСУ знищили російський склад боєприпасів

"Офіційно підтверджено ліквідацію ворожих боєприпасів у Чорнобаївці", - йдеться в повідомленні.

За словами Хланя, хоч росіяни намагаються робити більше складів з меншим накопиченням сили - ЗСУ дістають всюди.

Феномен Чорнобаївки

Українські військові постійно б'ють по росіянам в Чорнобаївці, розгромно знищуючи не тільки техніку, але і живу силу росіян.

Дійшло до того, що окупанти починають панікувати від однієї згадки про Чорнобаївку. Вони масово відмовляються йти у наступ на цьому напрямі та шукають тих, хто готовий стати "гарматним м'ясом".