Біля Чорнобаївки ЗСУ знищили російський склад боєприпасів

В Херсонській області, в районі Чорнобаївки ЗСУ ліквідували російський склад боєприпасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook депутата Херсонської облради Сергія Хланя.
"Офіційно підтверджено ліквідацію ворожих боєприпасів у Чорнобаївці", - йдеться в повідомленні.
За словами Хланя, хоч росіяни намагаються робити більше складів з меншим накопиченням сили - ЗСУ дістають всюди.
Українські військові постійно б'ють по росіянам в Чорнобаївці, розгромно знищуючи не тільки техніку, але і живу силу росіян.
Дійшло до того, що окупанти починають панікувати від однієї згадки про Чорнобаївку. Вони масово відмовляються йти у наступ на цьому напрямі та шукають тих, хто готовий стати "гарматним м'ясом".
Як повідомлялось, в неділю, 21 серпня, з 12 до 13 годин в небі над Херсонською областю було знищено одразу три російських БПЛА.
До цього українські військові вдарили по позиціях росіян у тимчасово окупованій Новій Каховці.
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