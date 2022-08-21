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Біля Чорнобаївки ЗСУ знищили російський склад боєприпасів

Фото: біля Чорнобаївки ЗСУ знищили російський склад боєприпасів (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталія Гурковська

В Херсонській області, в районі Чорнобаївки ЗСУ ліквідували російський склад боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook депутата Херсонської облради Сергія Хланя.

"Офіційно підтверджено ліквідацію ворожих боєприпасів у Чорнобаївці", - йдеться в повідомленні.

За словами Хланя, хоч росіяни намагаються робити більше складів з меншим накопиченням сили - ЗСУ дістають всюди.

Феномен Чорнобаївки

Українські військові постійно б'ють по росіянам в Чорнобаївці, розгромно знищуючи не тільки техніку, але і живу силу росіян.

Дійшло до того, що окупанти починають панікувати від однієї згадки про Чорнобаївку. Вони масово відмовляються йти у наступ на цьому напрямі та шукають тих, хто готовий стати "гарматним м'ясом".

Як повідомлялось, в неділю, 21 серпня, з 12 до 13 годин в небі над Херсонською областю було знищено одразу три російських БПЛА.

До цього українські військові вдарили по позиціях росіян у тимчасово окупованій Новій Каховці.

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