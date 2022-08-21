В небе Херсонской области были уничтожены сразу три беспилотника россиян: что известно

Фото: в небе Херсонской области были уничтожены сразу три беспилотника россиян (Getty Images)

В воскресенье, 21 августа, с 12 до 13 часов в небе над Херсонской областью были уничтожены сразу три российских БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"21 августа, с 12.00 до 13.00 часов, в небе над Херсонской областью, зенитными ракетными подразделениями Воздушного командования "Юг" были обнаружены и уничтожены сразу три беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня (вероятно "Орлан-10"), которыми враг пытался проводить воздушную разведку и корректировал огонь артиллерии", - говорится в сообщении.