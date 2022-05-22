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Возле Бучи обнаружили новые тела мирных жителей, которых убили оккупанты

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Воскресенье 22 мая 2022 05:42
Возле Бучи обнаружили новые тела мирных жителей, которых убили оккупанты Фото: в Киевской области нашли еще тела украинцев убитых оккупантами (facebook.com/pol.kyivregion)
Автор: Роман Мирончук

В селе Бузовая Бучанского района Киевской области обнаружили тела еще двух убитых оккупантами мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.

"21 мая, следователи и криминалисты полиции Киевской области провели эксгумацию тел двух жителей села Бузовая. Гражданские граждане были убиты оккупантами во время боевых действий на Бучанщине", - говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что в конце февраля во время обстрелов на собственном дворе погибла пожилая женщина, а в начале марта оккупанты убили и ее 27-летнего внука. Родственники похоронили погибших на местном кладбище.

В Киевской области обнаружили новые тела украинцев убитых оккупантами (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

По состоянию на сегодняшний день полицейские уже обнаружили и осмотрели 1290 тел граждан, погибших во время боевых действий в Киевской области. Правоохранители продолжают расследовать военные преступления российских оккупантов.

Напомним, в Харьковской области полиция обнаружила захоронение военных России. Среди них подполковник.

Мы также писали о том, что в Мариуполе завершили разбирать завалы Драмтеатра. Тела погибших похоронили в братской могиле.

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