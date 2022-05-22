Возле Бучи обнаружили новые тела мирных жителей, которых убили оккупанты

В селе Бузовая Бучанского района Киевской области обнаружили тела еще двух убитых оккупантами мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области .

"21 мая, следователи и криминалисты полиции Киевской области провели эксгумацию тел двух жителей села Бузовая. Гражданские граждане были убиты оккупантами во время боевых действий на Бучанщине", - говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что в конце февраля во время обстрелов на собственном дворе погибла пожилая женщина, а в начале марта оккупанты убили и ее 27-летнего внука. Родственники похоронили погибших на местном кладбище.

В Киевской области обнаружили новые тела украинцев убитых оккупантами (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

По состоянию на сегодняшний день полицейские уже обнаружили и осмотрели 1290 тел граждан, погибших во время боевых действий в Киевской области. Правоохранители продолжают расследовать военные преступления российских оккупантов.