В Мариуполе завершили разбирать завалы Драмтеатра: тела погибших похоронили в братской могиле

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко .

Сегодня оккупанты завершили разбирать завалы и вывозить тела погибших из Драматического театра в Мариуполе.

"Теперь мы никогда не узнаем, сколько на самом деле было убито гражданских мариупольцев Российской бомбой в драматическом театре. Погибших похоронено под безымянными номерами в братской могиле в Мангуше. Если есть в 21 столетии большее вийсковое преступление против человечества, то я не знаю какое. Ярость. Просто ярость", - написал Петр Андрющенко.