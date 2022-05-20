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В Мариуполе завершили разбирать завалы Драмтеатра: тела погибших похоронили в братской могиле

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Украина, Пятница 20 мая 2022 19:56
В Мариуполе завершили разбирать завалы Драмтеатра: тела погибших похоронили в братской могиле Фото: Драмтеатр в Мариуполе (youtube)
Автор: Евгений Прокопенко

Разбор завалов Драматического театра в Мариуполе завершен. По указанию оккупантов, тела погибших сбросили в братскую могилу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Сегодня оккупанты завершили разбирать завалы и вывозить тела погибших из Драматического театра в Мариуполе.

"Теперь мы никогда не узнаем, сколько на самом деле было убито гражданских мариупольцев Российской бомбой в драматическом театре. Погибших похоронено под безымянными номерами в братской могиле в Мангуше. Если есть в 21 столетии большее вийсковое преступление против человечества, то я не знаю какое. Ярость. Просто ярость", - написал Петр Андрющенко.

Напомним, в середине марта в Мариуполе российские оккупанты сбросили бомбу на Драматический театр. Отмечается, что в помещении прятались сотни людей.

Также известно, спутник зафиксировал уже четвертое место массового захоронения возле окруженного Мариуполя - в самом городе недалеко от Центрального кладбища. Братская могила появилась еще в начале марта.

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