В Мариуполе завершили разбирать завалы Драмтеатра: тела погибших похоронили в братской могиле
Разбор завалов Драматического театра в Мариуполе завершен. По указанию оккупантов, тела погибших сбросили в братскую могилу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
Сегодня оккупанты завершили разбирать завалы и вывозить тела погибших из Драматического театра в Мариуполе.
"Теперь мы никогда не узнаем, сколько на самом деле было убито гражданских мариупольцев Российской бомбой в драматическом театре. Погибших похоронено под безымянными номерами в братской могиле в Мангуше. Если есть в 21 столетии большее вийсковое преступление против человечества, то я не знаю какое. Ярость. Просто ярость", - написал Петр Андрющенко.
Напомним, в середине марта в Мариуполе российские оккупанты сбросили бомбу на Драматический театр. Отмечается, что в помещении прятались сотни людей.
Также известно, спутник зафиксировал уже четвертое место массового захоронения возле окруженного Мариуполя - в самом городе недалеко от Центрального кладбища. Братская могила появилась еще в начале марта.