Біля Бучі виявили нові тіла мирних жителів, яких вбили окупанти
У селі Бузова Бучанського району Київської області виявили тіла ще двох убитих окупантами мирних жителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.
"21 травня, слідчі та криміналісти поліції Київської області провели ексгумацію тіл двох жителів села Бузова. Цивільні громадяни були вбиті окупантами під час бойових дій на Бучанщині", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці зазначили, що наприкінці лютого під час обстрілів на власному подвір'ї загинула літня жінка, а на початку березня окупанти вбили і її 27-річного онука. Родичі поховали загиблих на місцевому кладовищі.
У Київській області виявили нові тіла українців убитих окупантами (фото: facebook.com/pol.kyivregion)
Станом на сьогоднішній день поліцейські вже виявили та оглянули 1290 тіл громадян, які загинули під час бойових дій у Київській області. Правоохоронці продовжують розслідувати військові злочини російських окупантів.
Нагадаємо, в Харківській області поліція виявила поховання військових Росії. Серед них підполковник.
Ми також писали про те, що в Маріуполі завершили розбирати завали Драмтеатру. Тіла загиблих поховали в братській могилі.
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