В Харьковской области полиция обнаружила захоронение военных России. Среди них подполковник
В Золочевском районе Харьковской области нашли несколько захоронений оккупантов. Среди тел обнаружили подполковника.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова.
"К нам поступили сообщения, что найдены могилы на разных улицах без каких-либо знаков, кроме самодельных крестов. Нам пришлось выкопать эти могилы - для установления лиц и их передачи в соответствии с международными процедурами", - пишет Болвинов.
Как отметил начальник следственного управления ГУНП, оккупанты не заинтересованы в том, чтобы забирать тела своих товарищей.
Всего было найдено шесть трупов в одежде военных России. Среди тел был обнаружен и подполковник Герасимов В. С.
Фото: в Харьковской области полиция обнаружила захоронение военных России (facebook.com/permalink)
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