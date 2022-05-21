ru ua
Сб, 21 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Харьковской области полиция обнаружила захоронение военных России. Среди них подполковник

Новина українською →
Суббота 21 мая 2022 19:12
В Харьковской области полиция обнаружила захоронение военных России. Среди них подполковник Фото: в Харьковской области полиция обнаружила захоронение военных России (facebook.com/permalink)
Автор: Сергей Пышкин

В Золочевском районе Харьковской области нашли несколько захоронений оккупантов. Среди тел обнаружили подполковника.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова.

"К нам поступили сообщения, что найдены могилы на разных улицах без каких-либо знаков, кроме самодельных крестов. Нам пришлось выкопать эти могилы - для установления лиц и их передачи в соответствии с международными процедурами", - пишет Болвинов.

Как отметил начальник следственного управления ГУНП, оккупанты не заинтересованы в том, чтобы забирать тела своих товарищей.

Всего было найдено шесть трупов в одежде военных России. Среди тел был обнаружен и подполковник Герасимов В. С.

Фото: в Харьковской области полиция обнаружила захоронение военных России (facebook.com/permalink)

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Харьков
NEWS
"Я хотел бы, чтобы России хватило ума". Зеленский рассказал, каким видит решение вопроса Донбасса
"Я хотел бы, чтобы России хватило ума". Зеленский рассказал, каким видит решение вопроса Донбасса
DAILY
Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков