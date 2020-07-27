Возле Борисполя в ДТП с микроавтобусом погиб водитель

Сегодня, 27 июля, под Киевом возле Борисполя столкнулся легковой автомобиль и микроавтобус. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Как сообщается, в результате столкновения автомобилей, микроавтобус отлетел в отбойник. Также известно, что водитель микроавтобуса от полученных травм погиб на месте происшествия. Сейчас там работает полиция и "скорая". Все подробности аварии выясняет следствие.

Напомним, в результате ДТП под Киевом пострадали 9 пассажиров рейсового автобуса и еще один человек погиб.

Также ранее сообщалось, что в Каменец-Подольском Honda Accord въехала в автомобиль скорой помощи; в результате аварии пострадали 9 человек.

Кроме того РБК-Украина сообщало, что в Броварском районе Киевской области столкнулись фура и легковой автомобиль, есть погибшие.